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Сербия планирует начать получать электроэнергию из Азербайджана с января 2023 года

Сербия планирует начать получать электроэнергию из Азербайджана с января 2023 года

С начала следующего года Сербия намерена получать электроэнергию из Азербайджана, об этом в субботу заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович.

"Сербия должна с января начать импорт электроэнергии из Азербайджана, если все предпосылки будут выполнены", - приводит слова министра сербская газета "Вечерние новости".

Джедович уточнила, что в настоящее время стороны ведут переговоры по оставшимся вопросам, связанным с передачей электроэнергии из Азербайджана через Турцию и Болгарию.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал, что импорт электроэнергии из Азербайджана может составить примерно 2 ГВт/ч.

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