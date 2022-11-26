Стали известны подробности о строительстве платных дорог из Ташкента в Самарканд и Андижан

26 ноя. 19:35

В Минтрансе Узбекистана поделились подробностями проектов строительства платных трасс из Ташкента в Самарканд и Андижан.

Платная дорога Ташкент – Андижан будет состоять из трех частей: из Ташкента до Ангрена, из Ангрена по перевалу Камчик до Ханабада. Технико-экономическая основа проекта будет готова в будущем году, сообщил представитель министерства транспорта республики Муроджон Исманалиев.

В рамках предварительного технико-экономического обоснования проекта магистрали Ташкент – Самарканд разработано три варианта. Возможна полная реконструкция действующей дороги или создание новых участков, которые в некоторых местах будут соединены с действующими.

"Вопрос о строительстве платных дорог утвержден, сейчас идет работа по его реализации", – добавил представитель Минтранса.

Предполагается, что по платной дороге автомобили смогут двигаться со скоростью 150 км/ч. Стоимость проезда для легковых автомобилей составит $1-5 в зависимости от направления, для грузовиков - порядка $20.