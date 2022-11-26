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Астана столкнулась с проблемами в работе интернета и мобильной связи

Астана столкнулась с проблемами в работе интернета и мобильной связи

В субботу вечером жители столицы Казахстана сообщали о перебоях с подключением интернета, в некоторых районах Астаны также не работала мобильная связь, пишет ТАСС.

Проблемы наблюдались в течение часа. Интернет, как мобильный, так и стационарный, работал с перебоями, открывались только некоторые казахстанские сайты. Абоненты некоторых операторов также столкнулись с проблемами с мобильной связью в определенных районах города.

Госорганы и операторы мобильной связи пока никак не прокомментировали наблюдавшиеся проблемы со связью в Астане.

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