Нападающий сборной Ирана Азмун рассказал о любви к Турции

26 ноя. 19:08

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун извинился за гол, забитый в ворота турецкого "Фенербахче" и признался Турции в любви.

"Я туркмен, я очень люблю турок. Да здравствуют турки. Я люблю "Фенербахче", было предложение от "Фенербахче". Но я забил гол, извиняюсь перед "Фенербахче", - сказал футболист на турецком языке, его слова передает mynet.

Азмун выразил надежду, что когда-нибудь в будущем сыграет в "Фенербахче".

В настоящее время футболист в составе сборной Ирана выступает на чемпионате мира в Катаре.