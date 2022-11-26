Эрдоган: в Конье будет производиться дистанционно управляемое оружие

26 ноя. 18:53

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу сообщил, что провинция Конья станет новым центром оборонной промышленности страны.

Турецкий лидер прибыл в Конью для участия в церемонии открытия ряда крупных инфраструктурных и оборонных объектов, пишет "Анадолу".

Он объявил об открытии самого высокого виадука Турции - "Эгисте Хадими", благодаря которому можно будет быстрее добраться из Коньи в Аланию.

Также в рамках визита в регионе Эрдоган открывает новое предприятие оборонной компании Aselsan, оно позволит наладить в Анатолии производство современных систем вооружения.

Президент Турции сообщил, что отныне в Конье, в том числе будет производиться дистанционно управляемое оружие.

"Конья станет новым центром оборонной промышленности Турции", - заявил Эрдоган.