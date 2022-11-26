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ЧМ-2022: Польша переиграла Саудовскую Аравию

ЧМ-2022: Польша переиграла Саудовскую Аравию

На чемпионате мира по футболу состоялась встреча группы C между сборными Польши и Саудовской Аравии. Победу со счетом 2:0 одержали поляки. 

Голами в составе сборной Польши отметились Петр Зелиньски (39-я минута) и Роберт Левандовскии (82-я). 

На данный момент лидером группы C с 4 очками является сборная Польши. На втором месте располагается Саудовская Аравия (3 очка), на третьем – Мексика (1 очко). Замыкает квартет Аргентина, не набравшая пока очков. 

Матч сборных Аргентины и Мексики состоится вечером 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).

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