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Россия предлагает меры по безусловному соблюдению КБТО

Россия предлагает меры по безусловному соблюдению КБТО

Россия выдвинула три предложения для повышения "прозрачности" национальных биологических программ и соблюдения всеми без исключения государствами-участниками требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Предлагаемые меры перечислил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Первое: возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО, который бы включал списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, учитывал современные научно-технические достижения в области биологии и предусматривал эффективный механизм проверки", - сказал он.

Второе предложение заключается в том, чтобы дополнить меры укрепления доверия сведениями об исследованиях и разработках в области биологической защиты за пределами национальной территории, а также сведениями об объектах по производству вакцин для животных.

"Третье: предусмотреть создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, имеющих отношение к Конвенции, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников", - заявил Кириллов.

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