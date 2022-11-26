Маск не исключил, что выпустит собственный смартфон

26 ноя. 18:04

Бизнесмен и новый владелец соцсети Twitter Илон Маск сообщил, что может создать собственный смартфон, если магазины приложений Google или Apple удалят Twitter, а также заблокируют возможность пользоваться ею в существующих смартфонах.

"Я, конечно, надеюсь, что до такого не дойдет, но да, если другого выбора не останется, я сделаю альтернативный телефон", - написал Маск, комментируя автора подкастов Лиз Уилер, которая предположила, что "произвести глупый маленький смартфон было бы несложно для человека, строящего ракеты на Марс".

По мнению Уилер, в случае, если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов приложений, Маску стоило бы произвести свой смартфон. Половина жителей США с радостью отказалась от предвзятых и шпионящих iPhone и Android, считает она.