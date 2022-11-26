Январские морозы нагрянут в Москву во вторник

26 ноя. 17:50

В Москве на следующей неделе ожидаются январские морозы, температура воздуха будет на 6-7 градусов ниже нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Со вторника синоптическая ситуация изменится. На погоду окажет влияние антициклон с востока. Наполненный холодным арктическим воздухом, он уменьшит количество облаков и прекратит осадки. При этом морозы окрепнут, а пик похолодания придется на среду, когда температура окажется на 6-7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям", - написал синоптик в своем Telegram-канале в субботу.

Леус уточнил, что с началом календарной зимы по-прежнему будет холодно. "И только к концу рабочей недели морозы начнут ослабевать", - добавил он.

В следующие выходные в Москву придет циклон, он принесет облака и небольшой снег, потеплеет до минус 2-7 в дневные часы, по ночам будут морозы от 4 до 9 градусов.