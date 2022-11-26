Калининградская область рассчитывает на возобновление авиасообщения с Турцией весной

26 ноя. 15:57

Весной 2023 года турецкие авиакомпании могут возобновить рейсы из Калининграда. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

"Я уверен, что они начиная с весны снова возобновят полеты, потому что там начнется высокий пляжный сезон, а это основной формат продаж для наших туристов", - цитирует его ТАСС.

По словам Ермака, зимние полеты по этим направлениям перевозчики свернули из-за невысокой рентабельности. "В основном мы любим путешествовать на теплое море, а в части культурно-познавательного туризма можно спокойно воспользоваться теми предложениями, которые есть в российских регионах, поэтому, видимо, коллеги из авиакомпаний посчитали, увидели недостаточно высокую рентабельность этого бизнеса и пока свернули этот проект", - поведал министр.