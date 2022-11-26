Жительница Кабардино-Балкарии получила звание "Мать-героиня" и миллион рублей

26 ноя. 16:36

Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" семи россиянкам.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, "за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей" звание "Мать-героиня" присваивается Ахматовой Анджеле Хизировне из Кабардино-Балкарской Республики. Также звание "Мать-героиня" получили жительницы Подмосковья, Санкт-Петербурга, Бурятии, Алтайского края, Оренбургской области, Волгоградской области.

Звания "Мать-героиня" присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 млн рублей.