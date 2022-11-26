Авария оставила центр Краснодара без отопления

26 ноя. 16:30

В Центральной округе Краснодара днем 26 ноября аварийно отключили отопление и горячую воду.

"Причина отключения – скрытая утечка подземной теплотрассы по ул. Орджоникидзе, 69", - пояснили в Единой дежурно-диспетчерская службе.

Без тепла и горячей воды остаются жители почти 20 улиц города: Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназическая, Ленина, Леваневского, Кирова, Октябрьская, Чкалова, Фрунзе, Красноармейская, Коммунаров, Комсомольская, Кубанская набережная, Пушкина и другие.

На месте ЧП работает аварийная бригада ООО "Краснодартеплоэнерго". Сроки завершения ремонтных работ не называются.