Финляндия готова представить законопроект о вступлении в НАТО в декабре

26 ноя. 16:15

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что правительство страны в декабре представит законопроект о вступлении страны в НАТО.

"Правительство готово представить законопроект о вступлении Финляндии в НАТО уже в декабре", - заявил глава МИД страны в субботу на заседании Совета партии "Зеленых".

Он уточнил, что "закон может быть готов еще до того, как Турция и Венгрия ратифицируют вступление Финляндии в НАТО".

Канцелярия президента Финляндии 24 ноября выступила с призывом ускорить работу над данным законом, "независимо от вышеупомянутых недостающих ратификаций, чтобы готовность одобрить соглашения существовала, как только условия для него будут выполнены".