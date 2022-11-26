В Ставропольском крае к севу озимых подключили авиацию

26 ноя. 15:48

В Ставропольском крае стали использовать авиацию при севе озимых. Об этом сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"Сотрудники нашего сельскохозяйственного предприятия "Надежда" решили провести сев озимых интересным способом - с самолета. Это единственное в крае СХП, которое осуществило сев таким методом", - цитирует его ТАСС.

По словам Сергиенко, это делается для того, чтобы земли, окруженные заболоченной почвой, не простаивали из-за того, что к ним не может добраться спецтехника.

Он подчеркнул, что норма посева составляет 200 кг на 1 га земли. За два часа таким способом можно засеять примерно 90 га. "Вмecтe c oзимoй пшeницeй c caмeлeтa сeют и минeрaльныe удoбрeния. Пeрвыe вcхoды пocлe ceвa, кoтoрый oргaнизoвaли нecкoлькo нeдeль нaзaд, ужe зeлeнeют на этих землях.