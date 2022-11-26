Швеция отметила прогресс на встрече с Турцией и Финляндией по членству в НАТО

26 ноя. 15:33

В Стокгольме 25 ноября прошло второе заседание Совместного постоянного механизма, созданного в рамках Трехстороннего меморандума, который был подписан Турцией, Финляндией и Швецией на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

На нем был отмечен прогресс, достигнутый Стокгольмом и Хельсинки на пути по выполнению меморандума. "На встрече был очень хороший тон, и мы впервые отметили в совместном заявлении достигнутый прогресс, - сказал представлявший шведскую сторону посол в канцелярии премьер-министра Оскар Стенстрем.

"Постоянный совместный механизм приветствовал активизацию сотрудничества на техническом уровне между соответствующими министерствами и учреждениями, а также прогресс, достигнутый Финляндией и Швецией в соответствии с меморандумом. Было решено продолжить работу над его реализацией", - сказано в пресс-релизе, опубликованном правительственной канцелярией Швеции.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, исключение пока составляют Турция и Венгрия.