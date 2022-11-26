Гуманитарные ресурсы России: необходима эффективная координация

Одна из главных проблем, с которой сталкивается Россия на международной арене, является во многом искусственное ограничение общего культурно-гуманитарного пространства в тех странах, которые столетия находились с нами в общем цивилизационном поле.

Многие эксперты критично оценивают состояние и потенциал культурно-гуманитарного сотрудничества России со странами СНГ, хотя и признают, что по-прежнему существует реальный запрос граждан этих стран на изучение русского языка, литературы и истории, реализацию совместных образовательных проектов.

Кто-то пытается списать все наши проблемы в этой сфере на происки Запада. Россотрудничество постоянно апеллирует к недостаточному финансированию гуманитарных программ. Есть вопросы к кадровому обеспечению образовательных и культурных проектов. Причины всегда найдутся, но было бы желание и стремление преодолеть эти негативные тенденции.

Поскольку наша организация занимается проведением форумных мероприятий в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, связанных с продвижением российского образования, науки и молодежных инициатив, то можно сказать, что мы на своем опыте видим, насколько сложнее стало взаимодействовать с партнерами практически во всех странах постсоветского пространства.

Происходит жесткое разделение на тех, кто готов и нуждается в интенсивном гуманитарном диалоге с нашей страной (чаще всего в силу прагматического интереса) и тех, кто идет по пути постепенного снижения динамики подобных контактов. Опять-таки оговорюсь, что это не только результат государственной политики в некоторых странах, но и объективное усиление конкуренции в гуманитарной сфере со стороны Турции, Китая, США, других центров силы.

Если Киргизия, Абхазия и Южная Осетия проявляют высокую степень заинтересованности в развитии гуманитарных контактов с Россией практически по всем направлениям взаимодействия – образование, русский язык, культурный и молодежный обмен, то такие страны как Молдова существенно сократили и без того невысокий уровень сотрудничества в данной сфере.

Узбекистан, на мой взгляд, выбрал максимально прагматичную позицию, выбирая из перечня возможных проектов гуманитарного сотрудничества с Россией только те опции, которые представляют интерес самому Ташкенту, в рамках реализации президентских программ реформы дошкольного, школьного и высшего образования.

В поле общественного интереса нацелено выставляются совместные проекты - 15 филиалов российских вузов, программы "Малыш" и "Класс", отдельные выставки российского образования, приглашение в регионы преподавателей-методистов русского языка.

Плюс – тема трудовых мигрантов, которая сама по себе стимулирует потребность в изучении русского языка для узбеков, таджиков и киргизов.

Примерно такого же прагматичного подхода придерживается и Азербайджан, хотя большого интереса к филиальной теме в стране пока не просматривается, зато активно продвигается экспертный диалог и контакты на молодежном уровне. Есть серьезное продвижение по линии гуманитарных контактах в рамках Каспийского диалога. Достаточно назвать ежегодный Каспийский медиафорум.

В Казахстане президент К-Ж.Токаев дал добро на открытие филиалов нескольких российских технических вузов, выдвинул идею создания международной организации в поддержку русского языка.

Но явно не хватает прежней динамики развития гуманитарных контактов на уровне регионов. Хотя традиционно значительная часть проектов реализовывалась именно в приграничных районах наших стран.

Может быть ситуация изменится после 28 ноября, когда состоится встреча лидеров России и Казахстана – ведь тема гуманитарного диалога не менее важна для будущего наших стран, равно как вопросы экономики и безопасности.

Есть ощущение, что модель гуманитарного сотрудничества России со странами СНГ на данный момент не обладает достаточной гибкостью, способностью вносить оперативные коррективы в предлагаемые проекты, учитывая меняющуюся ситуацию и запрос со стороны партнеров.

Структуры, отвечающие за реализацию "мягкой силы" зачастую слабо взаимодействуют друг с другом. Недостаточно координирована информационная политика в этой сфере.

О чем идет речь? Об элементарном страновом взаимодействии между Россотрудничеством, Росмолодежью, посольствами России, НКО в плане выстраивания графика мероприятий, информационной подсветки, качества их проведения, обеспечения статусного состава участников. Я пока вижу две страны, где такие подходы уже применяются. Это Узбекистан и Киргизия. Близко по уровню выстраиваются контакты и с Азербайджаном.

А с Казахстаном последний форум ректоров провели в 2017 году в Челябинске и на этом все. Некоторые мероприятия дублируют друг друга, а это и лишние расходы по грантовым проектам. Часто бывает, что из-за отсутствия элементарного межведомственного обмена информацией происходят накладки по датам, когда в один и тот же день разные ведомства проводят форумы по сходной тематике.

Полагаю, что даже в нынешних сложных условиях у нас есть возможности, есть кадры, есть желание работать, но без эффективной координации все эти усилия не смогут дать необходимый эффект.