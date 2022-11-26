В Иране рассказали о поражениях США в Ираке, Ливане и Сирии

26 ноя. 14:37

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что проводимая Исламской Республикой политика привела к поражению США в Ираке, Ливане и Сирии.

"Перед тем, как начать агрессию против Ирана, США собирались парализовать соседствующие с ним страны, рассматривая их как стратегический тыл Ирана", - цитирует его ТАСС.

Хаменеи отметил, что США замыслили смену власти в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Судане и Сомали еще в 2006 году.

Он добавил, что Иран не предпринимал никаких усилий, чтобы укрепить свое влияние в Северной Африке, но политика Тегерана в Ираке, Ливане и Сирии увенчалась успехом и привела к поражению США в этих трех государствах.