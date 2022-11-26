СНГ, ОДКБ и ШОС проведут совместные антитеррористические учения

26 ноя. 14:16

Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведут совместные антитеррористические учения. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что в рамках СНГ активизировалась работа в сфере обеспечения безопасности. "Мы усилили наше взаимодействие с другими организациями, которые занимаются аналогичными вопросами, - это с ОДКБ на пространстве СНГ, ШОС. Договорились о проведении как и конференции международных экспертов в области безопасности, так и, что примечательно, о совмещении некоторых учений, направленных на обеспечение безопасности, в частности антитеррористических учений", - цитирует Лебедева ТАСС.

В четверг в Бишкеке состоялись экспертные консультации подразделений органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов государств СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом. На встрече была достигнута договоренность о координации действий в борьбе с данными видами преступлений.