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В Карачаево-Черкессии произошло тройное ДТП, есть погибшие

В Карачаево-Черкессии произошло тройное ДТП, есть погибшие

В Черкесске сегодня ночью столкнулись три автомобиля, в результате чего погибло три человека. Об этом сообщили в МВД Карачаево-Черкессии

ДТП случилось сегодня ночью на пересечении проспекта Ленина и улицы Лермонтова.

Как отмечается, в результате столкновения автомобилей Land Rover, Range Rover и "ВАЗ-2114" погибли три молодых человека, находившиеся в отечественной легковушке.

Согласно предварительным данным, водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу "ВАЗ-2114". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

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