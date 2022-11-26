В России диагностировали коронавирус у 6088 человек

26 ноя. 13:52

В России за последние 24 часа выявили 6088 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 5088 человек, умерли – 53. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 568 846. Справились с болезнью 20 977 854 жителя страны, скончались – 391 789.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 1212, Санкт-Петербурге – 501, Свердловской области – 295, Самарской области – 187, Московской области – 185, Пермском крае – 182, Республике Башкортостан – 183, Нижегородской области – 133, Удмуртской Республике – 128.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 70 жителей региона. В Кабардино-Балкарии выявили 15 случаев заражения, в Дагестане – 6, в Чечне – 4, в Карачаево-Черкесии – 3, в Северной Осетии – 3, в Ингушетии – 2.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 641 млн, из них более 6,6 млн человек скончались.