Трамваи вернутся в Ташкент

26 ноя. 13:42

Французская транспортная компания приступит к проектированию новой трамвайной системы Ташкента. О начале работ по возвращению трамваев в город договорились Минтранспорта Узбекистана и французское министерство внешней торговли в ходе визита Шавката Мирзиеева во Францию.

Всего в столице появится три новых маршрута. Первый из них – до парка "Новый Узбекистан", пишет УзА.

Ранее Мирзиеев призвал восстановить трамвайные маршруты в Ташкенте, так как мир движется в сторону зеленой экономики, зеленой энергетики, а трамвай, по его словам, является безопасным, экологически чистым транспортом.