В Кабардино-Балкарии будут чистить реку Баксан

26 ноя. 12:20

В горах Кабардино-Балкарии проведут работы по расчистке русла реки Баксан, информирует пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что в ходе работ будут убраны сломанные деревья и нагромождения камней. Кроме того, со дна реки будет поднят ил. "Зимой специалисты проведут работы по расчистке донных отложений, проблемные участки реки избавят от крупных предметов, затрудняющих течение.

До конца этого года планируется расчистить 1 км русла, в 2023 - 6 км, в 2024 - 6 км. После завершения работ экологические условия проживания улучшатся для пяти тысяч жителей Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что работы проводятся в районе сел Эльбрус и Тегенекли Эльбрусского района в рамках нацпроекта "Экология".