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Азербайджанские военные перехватили квадрокоптер, принадлежащий армянским НВФ

Азербайджанские военные перехватили квадрокоптер, принадлежащий армянским НВФ

Утром 26 ноября военнослужащие ВС Азербайджана перехватили квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям на азербайджанской территории, где временно дислоцированы российские миротворцы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что примерно в 11:28 квадрокоптер предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанских подразделений в районе населенного пункта Шушакенд Ходжалинского района, а в 11:46 - над позициями подразделений нашей армии в окрестностях высоты Йедди Хырман Агдамского района.

В Минобороны уточнили, что квадрокоптер был посажен специальным способом и перехвачен.

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