Азербайджанские военные перехватили квадрокоптер, принадлежащий армянским НВФ

26 ноя. 11:58

Утром 26 ноября военнослужащие ВС Азербайджана перехватили квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям на азербайджанской территории, где временно дислоцированы российские миротворцы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что примерно в 11:28 квадрокоптер предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанских подразделений в районе населенного пункта Шушакенд Ходжалинского района, а в 11:46 - над позициями подразделений нашей армии в окрестностях высоты Йедди Хырман Агдамского района.

В Минобороны уточнили, что квадрокоптер был посажен специальным способом и перехвачен.