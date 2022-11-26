Очередные выборы депутатов сената Казахстана состоятся 14 января 2023 года

26 ноя. 11:55

Выборы депутатов сената (верхней палаты) парламенты Казахстана назначены на 14 января 2023 года. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента", - сказано в тексте указа, размещенного 26 ноября на сайте президента.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 20 ноября. Победу в них одержал действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов при явке 69,44%. Он будет занимать пост президента на протяжении 7 лет, после чего уже не сможет избираться на пост главы государства. Токаев официально вступил в должность президента Казахстана 26 ноября. Церемония инаугурации проходила во Дворце Независимости в Астане.