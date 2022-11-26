РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Очередные выборы депутатов сената Казахстана состоятся 14 января 2023 года

Очередные выборы депутатов сената Казахстана состоятся 14 января 2023 года

Выборы депутатов сената (верхней палаты) парламенты Казахстана назначены на 14 января 2023 года. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"В связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента", - сказано в тексте указа, размещенного 26 ноября на сайте президента.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 20 ноября. Победу в них одержал действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов при явке 69,44%. Он будет занимать пост президента на протяжении 7 лет, после чего уже не сможет избираться на пост главы государства.  Токаев официально вступил в должность президента Казахстана 26 ноября. Церемония инаугурации проходила во Дворце Независимости в Астане.

 

 

1120 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version