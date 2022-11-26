Турецкий военный погиб во время операции против курдов

26 ноя. 11:39

В ночь с 25 на 26 ноября в ходе операции "Коготь-Замок" в Сирии и Ираке погиб турецкий военный. Об этом сообщили в министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что лейтенант пехот погиб во время обстрела, совершенного членами террористической организации в зоне проведения операции.

В результате инцидента также получили ранения трое военнослужащих. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, 20 ноября Турция начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).