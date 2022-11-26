Токаев снова вступил в должность президента Казахстана

26 ноя. 11:18

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на внеочередных выборах главы государства, вступил в должность.

Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости в Астане. Она транслируется в эфире республиканских телеканалов и социальных сетях президентской пресс-службы.

По прибытии на инаугурацию Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. На церемонии также присутствуют депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - произнес Токаев слова присяги.

После этого прозвучал государственный гимн Казахстана. Глава Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.

В своей инаугурационной речи Токаев назвал сотрудничество с Россией, Китаем и странами Центральной Азии в числе главных приоритетов внешней политики республики. "Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", - поведал он.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Евросоюзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами.

Помимо этого, Токаев обратил внимание на то, что переход к избранию президента на один семилетний срок без права переизбрания – шаг к появлению у власти нового поколения политиков. "Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. Уверен, это правильное решение", - сказал он.

Президент Казахстана добавил, что 2022 год был особенно важным для казахстанского народа. "Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни", - подчеркнул он.

В своей речи Токаев сообщил, что приветствует плюрализм мнений, однако пообещал бороться с провокациями, сеющими раздор в обществе. "Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 20 ноября. Победу в них одержал действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов при явке 69,44%. Он будет занимать пост президента на протяжении 7 лет, после чего уже не сможет избираться на пост главы государства.