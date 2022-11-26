Таджикистан подписал с Германией соглашения на 600 млн евро

26 ноя. 10:57

Таджикистан и Германия подписали соглашения и меморандумы на сумму более 600 млн евро. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Таджикистана по итогам прошедшего в Гамбурге делового бизнес-форума.

Подписанные документы предполагают сотрудничество в сфере промышленности, переработки полезных ископаемых и внедрения современных технологий для создания новых производственных предприятий.

Таджикско-германский экономический форум прошел в Гамбурге в рамках визита в Германию делегации Таджикистана, возглавляемой первым заместителем премьер-министра страны Давлатали Саидом.