Россиян предупредили о широком распространении свиного гриппа

26 ноя. 10:48

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на Армянско-Российском форуме по здравоохранению, что в этом сезоне стал активно распространяться свиной грипп (H1N1).

В связи с этим он отметил, что в настоящее время большое значение имеет вакцинация.

"Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление - вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции - все это имеет значение", - цитирует главу ведомства рИА Новости.

По его словам, тем, кто еще не вакцинировался от гриппа, следует это сделать. Также необходимо пройти ревакцинацию людям, делавшим прививки от коронавируса COVID-19 более полугода назад.