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Мэр Тбилиси исключил возможность помилования Саакашвили

Мэр Тбилиси исключил возможность помилования Саакашвили

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не помилует экс-президента Михаила Саакашвили.

Ранее глава государства заявила, что суд должен принять достойное решение в связи с состоянием здоровья Саакашвили в том случае, если будет соответствующее заключение экспертов. Зурабишвили также подчеркнула, что уголовные дела против бывшего президента страны находятся в процессе рассмотрения, поэтому она не может его помиловать

"Я не думаю и не уверен, что Саломе Зурабишвили примет решение о помиловании Михаила Саакашвили, потому что считаю госпожу Зурабишвили принципиальным человеком", - цитирует градоначальника "Sputnik Грузия".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В настоящее время он отбывает наказание в Грузии по двум уголовным делам. Состояние экс-главы государства, дважды объявлявшего голодовку в знак протеста, ухудшилось в начале мая.

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