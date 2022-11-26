В Ингушетии в следующем году обновят восемь дорог и два моста

26 ноя. 10:00

В Ингушетии в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют восемь дорог и два моста. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"В планах предприятия реализовать, в том числе такие крупные объекты, как "Средние Ачалуки - Плиево", "Алхасты - Галашки", "Новый Редант - Нижние Ачалуки", общей протяженностью 31,1 км", - сказано в заявлении.

В пресс-службе поведали, что финансирование на следующий год в рамках нацпроекта превысит 550 млн, из которых 245 млн – средства федерального бюджета.

Как отмечается, дорожные работы также будут проводиться на оживленных улицах Назрани и Магаса.