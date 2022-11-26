В Музее Востока раскрыли секрет древних индийских мастеров

В Москве, в Государственном музее Востока открылась выставка ”Дхокра: небесное и земное в традиционной бронзе индийских племен”. В экспозиции представлены предметы из личной коллекции Сергея Кармалито, журналиста-международника и дипломата, работавшего в Индии. В конце 1970-х годов он начал собирать произведения малых народов и племен, населяющих Индию, отлитых в технике дхокра.

"Мы на чудесной выставке совершенно замечательного коллекционера, который долгие годы работал в Индии, вначале журналистом, а затем, после перерыва, советником российского посольства. Этот человек - настоящий собиратель. Здесь более 300 экспонатов, часть из которых он собирается подарить Государственному музею Востока, - рассказывает советник Генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса. - У нас не такая уж большая коллекция дхокры. Это металл, самый разнообразный.

Прелесть этой выставки состоит в том, что буквально каждая эта фигурка, каждая вещь совершенно живая".

Слово ”дхокра” переводится как ”старейший”. Оно произошло от названия группы мастеров-кочевников западнобенгальского племени Дхокра Кармар, которые из поколения в поколение занимались обработкой металлов. В середине XX века литейщики начали использовать имя ”дхокра” как свое кастовое обозначение. В традиционной индийской технике бронзового литья дхокра используется метод литья по "утраченной восковой модели". Это самая древняя из известных технология литья цветных металлов. В Индии она используется уже более 4 тыс. лет.

Создатели техники дхокра, вдохновлялись мотивами окружающей природы. Мастера отливали ритуальные предметы (фигуры божеств и мифологических существ для домашних алтарей); статуэтки людей (танцоров и музыкантов, ремесленников и деревенских жителей); различных животных; женские украшения; посуда и предметы для дома (подсвечники, масляные светильники, подставки).

Изделия различаются по размеру: это могут быть небольшие алтарные статуэтки и утварь, или крупные скульптуры коней и слонов, статуи богов и людей чуть ли не в полный человеческий рост, сложные, многофигурные алтари, где в подробностях представлены мифологические события; ажурные панно или столбы для ворот, двери и калитки с множеством изображений, составляющих единую композицию.

"Искусство, представленное в экспозиции, это племенное искусство, - говорит куратор выставки Екатерина Шинкарева. - То есть художники, которые работали над произведениями, которые вы здесь видите, это не профессиональные художники, а потомственные литейщики. Известна одна из первых статуэток, которая отлита в той же технике по тем же технологиям, которыми пользуются мастера дхокры, это скульптурка, найденная при раскопках города Мохенджо-Даро, древнейшей индийской цивилизации более 4 тыс. лет назад. И мастера продолжают пользоваться той же технологией".

"Технология заключается в том, что скульптура в большей степени делается из воска. Сначала делается болванка из глины или земли, она обмазывается воском, а на воск наносится плетение из тончайших восковых нитей. Этим эта скульптура отличается от всего, что есть в Индии в других местах. То есть этими восковыми нитями мастера создают какое-то невероятное разнообразие узоров. Затем, после того как нанесена сеть восковых нитей, скульптура обмазывается несколькими слоями глины, все это подсушивается достаточно длительное время и затем помещается в печь, после чего весь слой воска, который был нанесен мастерами, вытекает, выплавляется. На место выплавленного воска мастер заливает уже сплав, как правило, в основном, медь с различными добавками, - поделилась секретом Екатерина Шинкарева.

Все скульптуры абсолютно уникальны. Никогда не используется повторная форма. То есть каждая скульптура делается мастером заново. Это искусство настолько сейчас популярно из-за того, что несет не только традицию, не только народное очарование и народные образы, но и то, что это абсолютно уникальные вещи. Конечно, каждый из коллекционеров хочет иметь уникальную вещь у себя дома".

Выставка продлится до 15 января.