Бундесвер с февраля не может дождаться финансирования

Девять месяцев назад в связи с начавшейся на Украине российской спецоперацией канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о наступлении новой эры Zeitenwende - поворотного момента для армии Германии и ее положения в мире. Но с тех пор почти ничего из €100 млрд дополнительного финансирования, обещанного канцлером, не было потрачено на вооруженные силы.

Financial Times сообщает, что парламентская группа, созданная весной для предоставления денег на модернизацию и реформы, собралась всего однажды. Министерство обороны не получило ни одного предложения о закупках. Следующее заседание состоится только в феврале. Оппозиционные законодатели и ведущие эксперты страны по безопасности полагают, что стремление Германии играть ведущую роль в обеспечении европейской обороноспособности не более, чем риторика.

”Господин канцлер, вы нарушаете свое обещание, данное парламенту и, более того, бундесверу”, - заявил на этой неделе лидер оппозиции Фридрих Мерц. Он отметил, что оборонный бюджет на 2023 год будет не увеличен, а сокращен на €300 млн, исходя из текущих планов правительства. Отсутствие действий со стороны Германии ”провоцирует серьезное недоверие” НАТО и дружественных стран, заявил оппозиционер. Германия уже давно не придерживается своего обязательства выделять на оборону сумму, составляющую 2% от ВВП.

”План долгосрочный, а не просто лихорадочное пиар-заявление, - ответил Шольц. - Мы хотим убедиться в том, что заказываем необходимое оборудование. Оснащения для бундесвера должно хватить на десятилетия”.

Хотя в Берлине мало кто сомневается в искренности канцлера, эксперты полагают, что он только сейчас начинает понимать, какую непростую задачу поставил перед страной и насколько недооценил политический капитал, необходимый для ее осуществления.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021 году немецкая армия и 183 тыс. военнослужащих получили €46,9 млрд. Чтобы в этом году достичь целевого показателя НАТО, расходы должны составить €75,5 млрд. Тогда Германия окажется на третьем месте после США и Китая по финансированию армии. К 2026 году расходы должны увеличиться до €85,6 млрд. Специальный инвестиционный фонд в €100 млрд, если он будет задействован, закончится за пять лет. Правительству придется прибегнуть к политике, чтобы продолжить финансовые вливания, а ведь речь идет о стране, которая поставила пацифизм во главу угла своей внешней политики в эпоху после холодной войны.

"€100 млрд - хорошее начало и правильный сигнал, - считает Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, глава парламентского комитета по обороне. - Важно изменить мышление, чтобы жители Германии поняли: грядут перемены. За ночь такое не произойдет. Есть те, кто выражает свое нетерпение по поводу того, куда будут направлены деньги и на что потрачены. Но тут ведь не вопрос похода в магазин со €100 млрд. Необходима тщательная подготовка”.

Эксперты согласны, что военным стратегам Германии предстоит много работы. ”Если проанализировать ситуацию, сразу понимаешь, все случилось очень внезапно, - говорит Ульрике Франке, эксперт по оборонной политике Германии из Европейского совета по международным отношениям. - 24 февраля Россия начала спецоперацию, а 27 Шольц вдруг заявил, что предоставит дополнительных €100 млрд на вооруженные силы. Для системы его слова стали мощнейшим шоком, одна из причин которого, десятилетия недофинансирования и политического игнорирования вооруженных сил. Недостатки везде: на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве”.

Союзники встревожились. Дипломат из НАТО описал новый подход Германии как ”исключительно позитивный”, но непоследовательный и страдающий отсутствием стратегической логики.

Много внимания уделяется приобретению таких серьезных вооружений, как американские истребители F-35 и новый флот подводных лодок. Но большую часть денег необходимо направить на более прозаические вещи.

В 2015 году, вскоре после присоединения Крыма к России, бундесвер отправил военнослужащих на совместные учения в рамках НАТО с черенками для метел, выкрашенными в черный цвет, вместо настоящего оружия. В недавнем отчете немецкой парламентской комиссии о состоянии вооруженных сил говорится, что солдаты, возвращающиеся из Литвы, жалуются на то, что их высмеивают военнослужащие из других стран из-за состояния радиооборудования.

В прошлую субботу немецкий таблоид Bild напечатал передовицу о том, что запасы амуниции и даже одежды для военных заканчиваются.

Масштабы необходимых обновлений и переоснащения требуют перестройки бюрократического аппарата. Согласно анализу Кристиана Меллинга из Немецкого совета по международным отношениям, Федеральное управление по оборудованию, технологиям и поддержке бундесвера в Кобленце, ведомство, ответственное за военные закупки, способно обрабатывать до €9 млрд военных расходов ежегодно.

”Оборона и система закупок совершенно никуда не годятся. И все об этом знают. Потребуется приложить колоссальные усилия, чтобы привести их в рабочее состояние”, - уверен эксперт.

По мнению правительственных чиновников, чтобы все сделать правильно, торопиться нельзя, ведь оборонные контракты чреваты значительным перерасходом бюджета. ”Речь идет не о чем-то повседневном, когда закупается что-то незначительное, причем быстро. Каждое решение должно быть взвешенным, и все детали - обговорены”, - заявил официальный представитель министерства обороны Кристиан Тильс. Скорее всего, несколько крупных контрактов будет предложено на одобрение парламенту до конца года, добавил он.

Меллинг считает, что за излишней осторожностью кроется куда более серьезная проблема. Сегодня министерство обороны должно работать в три смены, говорит эксперт: ”Ситуация в сфере безопасности меняется очень быстро, но вряд ли существует политическое понимание того, что необходимо действовать”. Для военной мощи Германии Zeitenwende пока не наступила. ”Мне кажется, что министерство обороны еще не полностью осознало ситуацию”, говорит Меллинг.