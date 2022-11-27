Белла Давидович: горжусь, что я - бакинка

Семья будущей знаменитой пианистки Беллы Давидович жила в центре Баку, рядом с Азербайджанским театром оперы и балета. Там работали ее мама и дед - концертмейстеры, заслуженные артисты Азербайджана, они и привили девочке любовь к музыке.

"Мама приносила домой оперные клавиры, и, например, оперу "Кероглу" я прекрасно знала наизусть", - вспоминает Белла Михайловна. А еще в детстве она много слушала музыку по радио. Особенно Белле нравился один из вальсов Шопена.

Мне было всего три с половиной года, когда я, самостоятельно взобравшись на стул и открыв крышку инструмента, начала пытаться подбирать на слух мелодию этого вальса

Родные обратили на это внимание, стали заниматься с девочкой, и в 9 лет она уже дала первый концерт в Бакинской филармонии с симфоническим оркестром. Белла училась в школе для одаренных детей при Азербайджанской консерватории, а затем - в Московской консерватории.

В 1949 году 21-летняя студентка одержала победу на IV международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве, поделив первую премию с польской исполнительницей Галиной Черны-Стефаньской. После этого успеха, во многом определившего творческую судьбу пианистки, началась ее большая карьера в СССР и Европе. В пятидесятые годы Белла Давидович часто играла в дуэте с мужем, талантливым, рано умершим скрипачом Юлианом Ситковецким, в начале шестидесятых начала преподавать в Московской консерватории, среди ее учеников - ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.

В 1977 году в США уехал ее 22-летний сын - скрипач Дмитрий Ситковецкий. Это стало переломным моментом в жизни Давидович, и в 1978 году она приняла непростое решение - покинуть Советский Союз. Перед отъездом пианистка попрощалась с Баку, сыграв концерт с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром под управлением Рауфа Абдуллаева.

Эмиграция, даже для талантливых людей, включая тех, у кого уже достаточно известное артистическое имя, - дело непростое

- пишет она в книге "Мои воспоминания". В октябре 1979 года состоялся дебют Давидович в "Карнеги-холл" - концерт, который, по словам пианистки, дал ей "зеленую улицу". Международная карьера продолжилась, и в 1982 году она получила приглашение преподавать в знаменитой Джульярдской школе в Нью-Йорке и проработала там 21 год. Музыковеды сравнивают этот успех с успехом другого бакинца - Мстислава Ростроповича. "Со Славой у меня связано очень многое. Он был очень близким приятелем моего покойного мужа, присутствовал на моей свадьбе", а во время болезни Юлиана Ситковецкого "проявил себя так благородно, что забыть это нельзя", подчеркивает Давидович. В США общение продолжилось. "Ростропович руководил Национальным симфоническим оркестром в Вашингтоне, и я, в числе других, участвовала в его юбилейном концерте, когда Слава отмечал свое 60-летие", - рассказывает пианистка.

В 1988 году Белла Давидович и Дмитрий Ситковецкий первыми были приглашены министерством культуры в Россию на гастроли как известные на Западе музыканты. Их сольные и совместные концерты пользовались большой популярностью.

Прославленная пианистка никогда не забывает о родном городе: "Все годы я горжусь, что я - бакинка". Бакинцы, по ее мнению, "особая нация". "Когда я гастролировала в прежние времена по Советскому Союзу, то даже в самом маленьком городе, если там были бакинцы, они всегда приходили навестить меня в артистическую, звали в гости, и мы говорили о Баку", - отмечает Давидович.

В 1990-е годы она с сыном, который тоже родился в Баку, несколько раз приезжала в столицу Азербайджана, встречалась с друзьями и учениками. Выступление Давидович, которое состоялось в Баку 10 сентября 1998 года, было посвящено ее 70-летию. "Был большой концерт, на котором присутствовал Гейдар Алиев", - вспоминает она.

1 апреля 2011 года в Гринсборо Белла Давидович вышла на сцену в последний раз. В прощальном "Концерте трех поколений" участвовали ее сын Дмитрий и внучка Джулия, оперная певица. "Надо уходить, когда еще хорошо играешь, а не когда публика говорит о тебе в прошедшем времени: "Помню, как она замечательно играла"", - считает знаменитая пианистка.