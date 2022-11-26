Гимнасты из Азербайджана завоевали "золото" Всемирных соревнований среди возрастных групп

26 ноя. 6:21

Азербайджанские гимнасты Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов стали победителями Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), об этом рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

Спортсмены завоевали "золото" в программе синхронных прыжков на батуте в возрастной категории 15-16 лет.

Турнир проходит в Софии (Болгария) с 23 по 26 ноября

Напомним, ранее в ходе соревнований Тофиг Алиев, выступивший в прыжках на акробатической дорожке, взял "серебро" в возрастной категории 17-21 лет, Магсуд Махсудов - "бронзу" в прыжках на батуте в возрастной категории 15-16 лет, Али Нифталиев - "серебро" в прыжках на батуте в возрастной категории 13-14 лет.

Помимо этого, Аммар Бахшалиев и Фархад Мустафаев, выступающие в синхронных прыжках на батуте в возрастной категории 11-12 лет, завоевали бронзовые награды.