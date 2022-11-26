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Возвращение тотального пограничного ковид-контроля опровергли в Роспотребнадзоре

Возвращение тотального пограничного ковид-контроля опровергли в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор опровергает сообщения о возвращении "пограничного ковид-контроля как на пике пандемии", об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача № 22, подписанному 17 октября 2022 года, применение тестирования возможно в отношении тех, кто прибывает из стран со сложной эпидситуацией по COVID-19", - пояснили в службе.

Помимо этого, остается в силе требование заполнить анкету тем, кто возвращается из-за рубежа, причем россияне могут сделать это на портале госуслуг.

Таким образом, никакие "новые антиковидные меры" не вводились.

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