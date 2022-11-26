Сегодня правительство и оппозиция Венесуэлы возобновляют переговоры при норвежском посредничестве

Правительство Венесуэлы и оппозиция объявили о возобновлении давно зашедших в тупик переговоров с целью поиска общих путей выхода из сложного кризиса в стране. Новость о будущей дискуссии, которая состоится в Мехико, появилась через две недели после того, как обе стороны приняли участие в круглом столе, организованном французским президентом Эммануэлем Макроном.

По данным Washington Post, теперь переговоры будут проходить при посредничестве норвежских дипломатов. ”Мы объявляем о том, что правительство Боливарианской Республики Венесуэла и Унитарная платформа Венесуэлы при посредничестве Норвегии решили возобновить переговорный процесс в Мехико 26 ноября, - сообщило норвежское посольство в Мексике. - Стороны намерены прийти к частичному соглашению по социальным вопросам”.

Формально диалог начался в сентябре 2021 года в Мехико, но был приостановлен уже в следующем месяце: президент Николас Мадуро приказал его делегации покинуть страну в знак протеста против экстрадиции в США близкого союзника.

Ожидается, что сегодняшние переговоры будут касаться гуманитарных программ помощи для страдающей от безденежья южноамериканской страны и создания условий для запланированных на 2024 год президентских выборов. Представители Мадуро и оппозиции, в том числе и поддерживаемой США фракции во главе с Хуаном Гуайдо, скорее всего, также обсудят расширение деятельности в Венесуэле нефтяного гиганта Chevron.

Согласно отчету ООН, опубликованному в этом году, гуманитарные потребности 5,2 млн граждан страны в сфере здравоохранения, образования, обеспечения водой и санитарии, а также продуктами питания оцениваются в $795 млн.

Главный переговорщик Мадуро, председатель Национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что правительство подпишет в Мехико соглашение для создания механизма обеспечения ”критически важных социальных потребностей и решения проблем функционирования государственных служб за счет восстановления легитимных ресурсов и собственности Венесуэльского государства, которые в настоящее время заблокированы международной финансовой системой”. Среди социальных потребностей он перечислил вакцины, лекарственные препараты, оборудование для системы здравоохранения и восстановление энергетической инфраструктуры. Родригес не уточнил, о каких именно финансовых ресурсах идет речь.

Бывший американский президент Дональд Трамп усилил экономические санкции против Венесуэлы и предоставил Гуайдо возможность контролировать банковские счета правительства Мадуро как в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, так и в других банках, застрахованных США.

Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы в январе 2019 года, заявив, что на тот момент будучи председателем Национального собрания, согласно конституции он имел право сформировать переходное правительство, поскольку Мадуро был переизбран в результате сфальсифицированного голосования в 2018 году. Десятки стран, в том числе США, Канада и Колумбия поддержали решение Гуайдо и признали его законным лидером Венесуэлы.

В европейских банках тоже хранятся замороженные активы Венесуэлы. "Мы, венесуэльцы, страдаем от последствий отсутствия гарантий обеспечения прав человека и институциональных механизмов, обеспечивающих удовлетворение наших потребностей, - написала оппозиция в заявлении. - Наша делегация полагается на переговорный процесс, стремясь как можно скорее прийти к реальным соглашениям, которые приведут к решению гуманитарного кризиса, уважению прав человека, соблюдению верховенства закона, а также создадут условия и институты, гарантирующие, среди прочего, свободные выборы с возможностью присутствия наблюдателей”.

Почти 7 млн человек покинули Венесуэлу на фоне глубокого политического и гуманитарного кризиса. Три четверти тех, кто остался, живут на $1,9 в день, что является международно признанным уровнем крайней бедности. У многих нет доступа к чистой воде и электричеству.

Делегация Мадуро вышла из переговорного процесса в октябре 2021 года, после того как бизнесмен Алекс Сааб был экстрадирован из Кабо-Верде в США по обвинению в отмывании денег. Условием для продолжения переговоров Мадуро выдвинул освобождение Сааба. Он всё еще под следствием, а его жена, Камила Фабри де Сааб, войдет в состав делегации Мадуро.