Армянские военные и НВФ обстреляли позиции азербайджанской армии

25 ноя. 23:30

Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу сегодня вечером, об этом сообщает Минобороны АР.

С 17:30 до 22:32 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, Юхары Шорджа и Гюнешли Басаркечарского района с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции ВС АР в направлении населенных пунктов Истису, Йеллиджа Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Помимо этого, с 14:05 до 20:35 члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами обстреливали позиции ВС Азербайджана в направлении Агдамского района.

Подразделениями армии Азербайджана, дислоцированными в этих направлениях, были предприняты адекватные ответные меры.