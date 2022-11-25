Потенциальные земли под виноградники войдут в реестр Минсельхоза

25 ноя. 23:46

Министерство сельского хозяйства РФ формирует федеральный реестр земель, пригодных для виноградарства, для анализа и оценки имеющегося потенциала развития отрасли, - говорится в сообщении министерства.

Увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году является главной целью федерального проекта "Стимулирование виноградарства и виноделия", для чего планируется совокупно выделить 26,4 млрд рублей господдержки, - передает РИА Новости.

Финансирование федерального проекта на 2023 год предусмотрено в размере 3,5 млрд рублей, на 46% выше текущего года, - добавили в министерстве.