Пост министра безопасности Израиля получит ультраправый Бен-Гвир

Партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" подписала первое коалиционное соглашение с ”Еврейской силой” Итамара Бен-Гвира. После победы на выборах в начале месяца Нетаньяху стремится создать новое израильское правительство с крайне правыми партиями.

Как сообщает Middle East Eye, в рамках соглашения, которое вступит в силу, только если "Ликуд" заключит аналогичные сделки с другими партиями, чтобы обеспечить парламентское большинство в Кнессете, Бен-Гвир будет назначен на новую должность министра национальной безопасности со значительно расширенными полномочиями. ”Еврейская сила” также получит в управление министерство развития Негева и Галилеи и министерство еврейского наследия.

Веб-сайт Arab48 сообщает, что сделка между Нетаньяху и Бен-Гвиром была заключена, чтобы оказать давление на крайне правую партию ”Религиозный сионизм” Бецалеля Смотрича, союзника Бен-Гвира, с тем, чтобы она пошла на определенные уступки в отношении своих требований о вступлении в коалицию. ”Сегодня мы сделали большой шаг на пути к коалиционному соглашению и к формированию полностью правого правительства”, - заявил 46-летний Бен-Гвир.

По условиям сделки предусмотрено расширение национального министерства безопасности: в него будут включены силовые ведомства, которые ранее были рассредоточены по разным правительственным управлениям, сообщает Haaretz.

Одно из них Пограничная полиция на Западном берегу, военизированное образование из двух тысяч солдат. В числе ее задач - устранение беспорядков, аресты и ликвидация незаконных поселений. До этого Пограничная полиция на Западном берегу подчинялась центральному командованию израильской армии.

Высокопоставленный чиновник из силовых структур в комментарии для Haaretz выразил обеспокоенность в связи с тем, что ”Пограничная полиция станет персональной полицией Бен-Гвира”.

Бывший начальник штаба израильской армии Гади Айзенкот в одной из соцсетей написал, что назначение Бен-Гвира министром национальной безопасности ”несмешная шутка для граждан Израиля”. Айзенкот назвал решение частью ”переговорных игр, где новые должности создаются для достижения политических целей, в отрыве от реальности и нужд страны”.

"Ликуд", ее религиозные и ультраправые союзники одержали явную победу на израильских выборах, состоявшихся 1 ноября, завершив четыре года политической нестабильности и проложив для Нетаньяху путь для политического возвращения в качестве премьер-министра. Но быстро сформировать правительство оказалось не так просто: переговоры с партнерами по коалиции затягиваются.

Будущее правительство будет самым правым за всю историю Израиля, а Нетаньяху придется прибегнуть к дипломатии, чтобы сохранить баланс между своей коалицией и западными союзниками.

Доступ к мечети Аль-Акса

Бен-Гвир, в прошлом юрист, проживает в поселении на Западном берегу. Он сын иммигрантов еврейско-иракского происхождения. Его политические идеи вдохновлены Меиром Кахане, ультраправым раввином, бывшим депутатом Кнессета и основателем партии ”Ках”, цель которой создание исключительно еврейского общества.

В возрасте 16 лет Бен-Гвир стал активистом движения ”Ках”. Партия была признана террористической группировкой в США и запрещена в Израиле в 1994 году, после того, как член движения Барух Гольдштейн убил десятки палестинских верующих в хевронской мечети Ибрагима.

В прошлом году Нетаньяху заявил, что Бен-Гвир, который еще несколько лет назад хранил в доме фотографию Гольдштейна, не подходит на роль министра. Бен-Гвир не скрывает, что хочет депортировать палестинцев с их земель. Он также хочет избавиться от политиков, которые не считаются лояльными Израилю (имеются в виду депутаты Кнессета, которые представляют палестинских граждан Израиля и левые израильские депутаты).

”Еврейская сила” в нарушение международного права призвала к официальному присоединению и заселению евреями всего оккупированного Западного берега, а также к захвату комплекса мечети Аль-Акса в Старом Городе в Восточном Иерусалиме и передачу его в собственность евреев.

В начале ноября израильские СМИ писали, что во время неформальных коалиционных переговоров с "Ликудом" Бен-Гвир потребовал более жестких условий для палестинских заключенных, содержащихся под стражей по соображениям безопасности, а также беспрепятственного доступа для поселенцев в мечеть Аль-Акса.