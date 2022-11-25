В Ингушетии за год благоустроили 22 общественные территории

25 ноя. 23:14

Власти Ингушетии в текущем 2022 году благоустроили на средства федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" 22 общественные территории, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"На эти цели из федерального бюджета региону было направлено 135 млн рублей", - рассказал представитель кабинета министров, отметив: скверы, скейт-парки, улицы стали еще более комфортными для жителей и гостей республики, передает "Интерфакс".

В Магасе и в Назрани было благоустроено по четыре объекта: по два сквера и две улицы. Комфортнее стало и жителям городов Малгобек, Карабулак и Сунжа, сёл Сагопши, Кантышево и Джейрах.

Всего за четыре года в республике обустроены 147 общественных территорий, а решения о благоустройстве территорий принимают сами жители населенных пунктов республики, которые голосуют за те объекты, которые считают приоритетными, - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.