Жители Узбекистана напишут диктант на татарском языке

26 ноя. 8:27

Жители и гости Ташкента примут участие во всемирной образовательной акции "Татарча диктант", которая стартовала 25 ноября и продлится до 27 ноября, сообщает пресс-служба Татарского общественного культурно-просветительного центра.

При этом участники из Татарстана и Башкортостана уже написали диктант 25 ноября, а жители других регионов России напишут 26 ноября. В зарубежных странах диктант пройдет 27 ноября.

Узбекистанцы будут писать диктант вместе с россиянами 26 ноября.

Для участия в диктанте в Ташкенте необходимо пройти регистрацию и указать свои контактные данные. Первые 70 зарегистрировавшихся будут писать диктант в Русском доме, остальные же смогут принять онлайн-участие в акции.