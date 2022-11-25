Анкара предложила продлить "Восточный экспресс" до Баку

25 ноя. 22:58

Анкара предлагает продлить маршрут железнодорожного "Восточного экспресса", связывающего столицу Турции и Карс, до Баку. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на заседании глав МИД Турции, Азербайджана и Казахстана в Актау.

Он отметил, что с запуском железной дороги Баку-Тбилиси-Карс увеличилась значимость не только перевозки грузов, но пассажирских перевозок.

"Во время недавнего визита в Грузию, я предложил [министру транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана] господину Рашаду Набиеву продлить линию пассажирских перевозок до Баку", - цитирует Караисмаилоглу Anadolu.