Ставропольцев порадуют капустой на выходной ярмарке

26 ноя. 4:34

На четырех площадках Ставрополя 26 и 27 ноября пройдут ярмарки выходного дня, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Продуктовые ярмарки пройдут с 8:00 до 16:00. 26 ноября торговые палатки будут установлены на улицах Васильева, 35/1, Куйбышева, 48, и Ленина, 74/17. 27 ноября торговать будут на улице Серова, 466.

Во время акции "Покупай ставропольское" жители смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, выращенные местными хозяйствами, мясо и рыбу от фермеров края, запастись медом и побаловать себя выпечкой, кондитерскими изделиями и деликатесами локальных брендов.

Стоит добавить, что в этот раз администрация обещает большой выбор капусты, моркови, свеклы, лука, огурцов и кабачков.