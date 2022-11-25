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Графический роман о Пиросмани увидит свет в Грузии 

Графический роман о Пиросмани увидит свет в Грузии 

Графический роман о жизни великого грузинского художника Нико Пиросмани выйдет в свет в Тбилиси 26 ноября, сообщают организаторы. 

Роман издан в рамках серии "Биография", в которой жизни грузинских деятелей рассказаны в стиле современного комикса. "Серия в основном для детей (от 8 лет), однако, учитывая оригинальное "творческое повествование", рассчитан и на взрослых", - говорится в сообщении. 

В первой части рассказывается история Пиросмани и Маргариты, которая, по словам авторов книги, навсегда изменила жизнь художника, пишет Sputnik Грузия. 

Автором идеи и дизайна выступил George GaMeZ, а автором текста - Давид Бабиашвили. Презентация книги пройдет в столичном многофункциональном центре Fabrika. 

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