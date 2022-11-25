Графический роман о Пиросмани увидит свет в Грузии 

25 ноя. 22:42

Графический роман о жизни великого грузинского художника Нико Пиросмани выйдет в свет в Тбилиси 26 ноября, сообщают организаторы.

Роман издан в рамках серии "Биография", в которой жизни грузинских деятелей рассказаны в стиле современного комикса. "Серия в основном для детей (от 8 лет), однако, учитывая оригинальное "творческое повествование", рассчитан и на взрослых", - говорится в сообщении.

В первой части рассказывается история Пиросмани и Маргариты, которая, по словам авторов книги, навсегда изменила жизнь художника, пишет Sputnik Грузия.

Автором идеи и дизайна выступил George GaMeZ, а автором текста - Давид Бабиашвили. Презентация книги пройдет в столичном многофункциональном центре Fabrika.