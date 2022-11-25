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Строить гостиницы и культурные центры разрешили в российских лесах

Строить гостиницы и культурные центры разрешили в российских лесах

Российское правительство внесло в перечень разрешенных для строительства в лесу туристических объектов гостиницы, культурные центры и визит-центры, распоряжение размещено сегодня на официальном портале правовой информации.

"Разрешение на строительство в лесу туристических объектов позволит предпринимателям выйти из "серой" зоны: начать классифицировать гостиницы, платить налоги", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По его словам, нововведение поможет поднять качество услуг и даст доходы регионам.

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