Строить гостиницы и культурные центры разрешили в российских лесах

25 ноя. 21:57

Российское правительство внесло в перечень разрешенных для строительства в лесу туристических объектов гостиницы, культурные центры и визит-центры, распоряжение размещено сегодня на официальном портале правовой информации.

"Разрешение на строительство в лесу туристических объектов позволит предпринимателям выйти из "серой" зоны: начать классифицировать гостиницы, платить налоги", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По его словам, нововведение поможет поднять качество услуг и даст доходы регионам.