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На курортах Сочи ожидают аншлаг на Новый год

На курортах Сочи ожидают аншлаг на Новый год

Загрузка отелей горных курортов Сочи на время новогодних праздников прогнозируется до 90%, - заявила заместитель мэра города Инна Петухова.

"Мы ожидаем, что и в этот зимний сезон именно Сочи будет наиболее популярным российским направлением. И главным местом притяжения в Сочи этой зимой, конечно, станут горнолыжные курорты. На период праздничных дней мы прогнозируем загрузку в горном кластере на уровне 90%, и наша задача – обеспечить гостям безопасный, качественный и комфортный отдых", - рассказала Петухова, передает РИА Новости.

В зимний сезон в Сочи будет работать оперативный штаб, власти также уделят особое внимание организации безопасности, а работать в зимний сезон будут 37 из более чем 165 туристических объектов, действующих на курорте, - добавила заместитель градоначальника.

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