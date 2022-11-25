На курортах Сочи ожидают аншлаг на Новый год

25 ноя. 22:29

Загрузка отелей горных курортов Сочи на время новогодних праздников прогнозируется до 90%, - заявила заместитель мэра города Инна Петухова.

"Мы ожидаем, что и в этот зимний сезон именно Сочи будет наиболее популярным российским направлением. И главным местом притяжения в Сочи этой зимой, конечно, станут горнолыжные курорты. На период праздничных дней мы прогнозируем загрузку в горном кластере на уровне 90%, и наша задача – обеспечить гостям безопасный, качественный и комфортный отдых", - рассказала Петухова, передает РИА Новости.

В зимний сезон в Сочи будет работать оперативный штаб, власти также уделят особое внимание организации безопасности, а работать в зимний сезон будут 37 из более чем 165 туристических объектов, действующих на курорте, - добавила заместитель градоначальника.