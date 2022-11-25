Молодежь Краснодара предпочла граффити с Децлом Василия Чапаева

25 ноя. 22:14

В Краснодаре на улице Чапаева накануне закрасили граффити с Децлом, а уже вечером на его месте появился набросок мурала с Чапаевым, - сообщила в своем Telegram-канале администрация Краснодара.

"Такое решение принял молодежный совет Центрального округа, поскольку предыдущий стрит-арт был уже поврежден, и восстановить его было крайне сложно", - рассказали в мэрии.

Сюжет с Чапаевым создает художник с ником Roma Spam Art.

В центре Краснодара закрасят все незаконные граффити на фасадах и ограждениях, - добавили в администрации краевого центра.