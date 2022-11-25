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Гринпис предупредил об опасности для Кавказского заповедника

Гринпис предупредил об опасности для Кавказского заповедника

На сайте Гринписа размещен материал, автор которого, специалист-практик в природоохранном и смежном законодательстве Михаил Крейндлин, пишет, что строительство автомобильной и железнодорожной дорог между курортами Кавказа не позволяет выполнить требования природоохранного законодательства: соединить курорты дорогами можно только разрезав ими Кавказский государственный природный биосферный заповедник.

Это приведет к тому, что нарушится среда обитания редких животных, включая переднеазиатского леопарда, занесенного в Красную книгу РФ. В ХХ веке этот вид кошачьих практически исчез с территории России, однако сейчас на Кавказе реализуют проект по восстановлению его популяции.

Центр восстановления краснокнижного леопарда на Кавказе открыли в 2007 году. Там впервые сформировали пару леопардов в неволе, получили потомство и подготовили котят к жизни вне заповедника. 15 июля 2016 года на волю вышли Ахун, Килли и Виктория. Теперь в честь этого события 15 июля празднуют День переднеазиатского леопарда. 

Михаил Крейндлин напомнил, что федеральные законы "Об особо охраняемых природных территориях", "Об охране окружающей среды", "О животном мире" и положение о заповеднике запрещают такое строительство.

Напомним, в начале сентября вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил связать курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну автомобильной и железной дорогами, после чего в России появится одна из крупнейших в мире зон для катания на лыжах и сноубордах, которая станет новым Куршевелем, составив конкуренцию горам Италии, Франции и Швейцарии. В декабре правительство должно получить дорожную карту по организации транспортного сообщения между горными курортами Сочи, Адыгеи и КЧР.

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