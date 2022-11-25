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СМИ: переговоры по потолку цен на российскую нефть отложены

СМИ: переговоры по потолку цен на российскую нефть отложены

Дипломаты стран ЕС отложили до следующей недели запланированные на сегодня переговоры по потолку цен на нефть из России, передает Reuters со ссылкой на источники.

"Ни [сегодня] вечером, ни на этой неделе встречи не будет", - пояснил источник.

Уточняется, что причиной переноса переговоров стали разногласия между европейскими дипломатами по этому вопросу.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о планах дипломатов европейских стран сегодня вечером попытаться достичь окончательного соглашения о потолке цен на нефть из России.

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