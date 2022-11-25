СМИ: переговоры по потолку цен на российскую нефть отложены

25 ноя. 21:41

Дипломаты стран ЕС отложили до следующей недели запланированные на сегодня переговоры по потолку цен на нефть из России, передает Reuters со ссылкой на источники.

"Ни [сегодня] вечером, ни на этой неделе встречи не будет", - пояснил источник.

Уточняется, что причиной переноса переговоров стали разногласия между европейскими дипломатами по этому вопросу.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о планах дипломатов европейских стран сегодня вечером попытаться достичь окончательного соглашения о потолке цен на нефть из России.