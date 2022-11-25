Лучшими в КБР за год стали проекты в культуре и туризме

25 ноя. 21:34

В Нальчике подвели итоги конкурса "Лучший социальный проект года 2022" в Кабардино-Балкарии (КБР), - сообщили в региональном Минэкономразвития.

"В рамках межрегионального форума "Повышение эффективности развития бизнеса в СКФО" состоялась церемония награждения победителей регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года 2022". Победители конкурса примут участие в федеральном этапе", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Победителями в номинациях стали ООО "Тигинтон", детский дошкольный центр "Солнышко", Нальчикская и Прохладненская школы скорочтения и развития интеллекта "IQ 007", лингвистическая школа London Express, ИП Илона Жилова, ООО "Нартиада Тур", ООО "Маза".

Призы и подарки лауреатам вручили замминистра экономического развития КБР Рустам Башоров и директор регионального центра "Мой бизнес" Мадина Дудуева.

Напомним, ежегодный конкурс проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года" проводится министерством экономического развития РФ при поддержке АНО "Россия - страна возможностей", он призван популяризировать лучшие проекты и практики субъектов социального предпринимательства, направленные на достижение общественно полезных целей.